عقدت لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ (24) عبر الاتصال المرئي، برئاسة م.صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية (رئيس الدورة الحالية)، وبمشاركة م.حسن محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، وم.خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل بسلطنة عمان، وجاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات بدولة قطر، ود.حسين علي الخياط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالكويت، وبمشاركة خليفة بن سعيد العبري، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.



وقد ناقش الوزراء عددا من الموضوعات التي تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال النقل والمواصلات، واتخذوا القرارات اللازمة بشأن مستجدات الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، ومشروع سكة حديد دول المجلس، والترجمة العربية للدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري، والنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، والإطار العام لاستراتيجية النقل البري بدول المجلس، وكذلك الشروط والضوابط الموحدة للترخيص لشركات فحص السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية المحدثة واللائحة والمنهجية الموحدة للتحقيق في الحوادث البحرية بدول المجلس، وغيرها من المواضيع المهمة.