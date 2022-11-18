أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على آلاف السودانيين الذين تظاهروا امس شمال الخرطوم ضد الانقلاب الذي حصل العام الماضي وعمق الأزمة الاقتصادية للبلاد، وفق وكالة فرانس برس.



وتركزت التظاهرة في منطقة بحري شمال العاصمة والتي تأتي في ذكرى احتجاجات 17 نوفمبر 2021 التي شهدت سقوط اكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ بدء الاحتجاجات.



وهتف المتظاهرون «العسكر الى الثكنات» فيما استهدفت هتافات اخرى تحالف الحرية والتغيير المدني الذي تقاسم السلطة مع الجيش بعد سقوط البشير حتى خروجه من الحكم بعد انقلاب البرهان.



واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، علما أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك كان دعا في الخرطوم الى ضبط النفس.



وصرح للصحافيين «ادعو السلطات الى ان تأمر قوات الأمن بوضوح بالتعامل مع المتظاهرين باحترام حقوق الإنسان»، مطالبا عناصر الشرطة والجنود بـ«عدم النظر الى المتظاهرين كخصوم».



والتظاهرة هي الأحدث منذ استولى عبد الفتاح البرهان قائد الجيش على السلطة في 25 اكتوبر 2021 واطاح الحكومة المدنية التي تولت مقاليد الحكم عقب اسقاط الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.



وتتكرر الاحتجاجات اسبوعيا وتواجهها السلطات بعنف خلف 119 قتيلا وفق لجنة الاطباء المركزية المؤيدة للديموقراطية، في موازاة ازدياد حدة الازمة الاقتصادية وارتفاع وتيرة الاقتتال الاثني.



ويتفاوض التحالف حاليا مع الجيش على اتفاق للخروج من الأزمة يستند الى اقتراح جديد تولت نقابة المحامين صياغته.



وأعلن تحالف الحرية والتغيير أنه وافق على اتفاق من مرحلتين يستند الى هذه المبادرة التي تنص خصوصا على تشكيل حكومة مدنية، على ان تتم لاحقا مناقشة مسألة العدالة الانتقالية واصلاح المؤسسة العسكرية.



وقال البرهان «قدمت لنا وثيقة وابدينا عليها ملاحظات لحفظ كرامة الجيش واستقلاليته»، محذرا الأحزاب السياسية من «التدخل في الجيش».