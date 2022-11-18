«التواصل الحكومي»: ما يثار عن تدخّل الحكومة في اختصاص سلطة أخرى عار تماماً عن الصحة

" التواصل الحكومي " : الاجتماع الأول للجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين

" الأنباء" تنشر رسالة هيا الودعاني : أنجزنا تطبيقات إلكترونية أثناء " كورونا " ترتب عليها عدم تعطل مصالح الدولة والمواطنين



وكيل "الدفاع" بالإنابة يتقدم باستقالته

تكليف صالح الفداغي للقيام بمهام المدير العام لـ " الطيران المدني "

"المواصلات": الشهاب‬⁩ مستمرة في عملها.. ولم تستقل

لا صحة لتدخل الحكومة في اختصاص سلطة أخرى

استقالة مدير عام " الطيران المدني "و مدير عام تكنولوجيا المعلومات ووكيلة المواصلات



مريم بندق



أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه لا صحة لتحرير أسعار السلع، مشيرة إلى أن العمل يتم على عدة أصعدة لضبط الأسعار.

وعلمت «الأنباء» أن انتخابات مجالس ادارة الجمعيات التعاونية ستتم على التوالي حيث تضاعف وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون المــرأة والطفــولة م. مي البغلي جهودها لمعالجة أي أسباب قد أدت إلى تأجيل إجراء الانتخابات في أي من الجمعيات التعاونية.

وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أن الحكومة ملتزمة التزاما تاما بنصوص الدستور خاصة مادة (50)، وأن ما يثار بشأن تدخل الحكومة باختصاص سلطة أخرى عار تماما عن الصحة.

هذا، وأصدر وزير شؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني م.عمار العجمي قرارا بتكليف نائب المدير العام لشؤون ‫مطار الكويت‬ الدولي صالح الفداغي القيام بأعمال مدير عام الطيران المدني‬ بالإضافة إلى عمله، جاء ذلك بعد أن تقدم المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني م.يوسف الفوزان باستقالته رسميا.

وعلمت «الأنباء» أيضا أن مدير عام ‫الجهاز المركزي‬ لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني تقدمت باستقالتها.

ووجهت الودعاني رسالة إلى الزميلات والزملاء أكدت فيها أن النجاحات التي تحققت بفضل جهودكم أثمرت عن إنجاز تطبيقات الكترونية ساهمت في استمرار الأعمال الحكومية خلال جائحة كورونا.

هذا، وأكدت وزارة المواصلات أن الوكيلة خلود الشهاب لم تتقدم باستقالتها ومستمرة في عملها.

" التواصل الحكومي " : الاجتماع الأول للجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين



أعلن مركز التواصل الحكومي ان الجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين عقدت اجتماعها الأول اليوم وجاء في بيان المركز :





" الأنباء" تنشر رسالة هيا الودعاني : أنجزنا تطبيقات إلكترونية أثناء " كورونا " ترتب عليها عدم تعطل مصالح الدولة والمواطنين

تنشر " الأنباء" رسالة هيا الودعاني إلى الزميلات والزملاء في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قالت فيها : أنجزنا تطبيقات الكترونية أثناء " كورونا " ترتب عليها عدم تعطل مصالح الدولة والمواطنين وفيما يلي تفاصيل الرسالة :





وكيل "الدفاع" بالإنابة يتقدم باستقالته

علمت " الأنباء" أن وكيل وزارة الدفاع بالإنابة الشيخ فهد جابر العلي تقدم باستقالته .

تكليف صالح الفداغي للقيام بمهام المدير العام لـ " الطيران المدني "

علمت " الأنباء" انه تم تكليف نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت صالح الفداغي للقيام بأعمال مدير عام الادارة العامة للطيران المدني.

"المواصلات": الشهاب‬⁩ مستمرة في عملها.. ولم تستقل

أوضحت وزارة المواصلات أن وكيلة الوزارة م. خلود الشهاب مستمرة في منصبها ولم تتقدم باستقالة.

لا صحة لتدخل الحكومة في اختصاص سلطة أخرى

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن الحكومة ملتزمة التزاما تاما بنصوص الدستور وخاصة مادة (٥٠)، وما يثار بشأن تدخل الحكومة باختصاص سلطة أخرى عار تماما عن الصحة.

استقالة مدير عام " الطيران المدني "و مدير عام تكنولوجيا المعلومات ووكيلة المواصلات



علمت " الأنباء" أن المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان، تقدم باستقالته رسميا.

وعلمت " الأنباء" ايضا أن مدير عام ⁧‫الجهاز المركزي‬⁩ لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني تقدمت باستقالتها، إضافة إلى استقالة وكيلة وزارة المواصلات خلود شهاب.