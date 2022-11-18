توقع خبير الأرصاد الجوية ومراقب التنبؤات الجوية عبدالعزيز القراوي استمرار تأثر البلاد بحالة مطرية حتى صباح الغد الجمعة، كما توقع تعمق هذه الحالة والمنخفض الجوي ابتداء من منتصف الليلة، مع هطول أمطار متوسطة غلى خفيفة وقد تكون غزيرة خاصة في الساعات الأخيرة من الليل إلى منتصف النهار.



كما توقع القراوي استمرار فرص غزارة الأمطار إلى الساعات الأولى من الغد، وقد تتشكل بعض السحب الرعدية التي يصاحبها نشاط في الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج وانخفاض الرؤية الأفقية، وتتحسن الأجواء من منتصف النهار مع انخفاض كميات الأمطار تدريجيا.