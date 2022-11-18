اعتمد مجلس الوزراء المصري تسهيلات للحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر لمشجعي بطولة كأس العالم قطر 2022 من حاملي «بطاقة هيّا».



وذكر المجلس، في بيان له، أن التسهيلات تشمل تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين لمشاهدة الأماكن السياحية المصرية، وذلك في إطار تحقيق الاستفادة من هذا الحدث الكروي العالمي للترويج للسياحة في مصر.



كما اتخذت وزارة السياحة والآثار المصرية عددا من الإجراءات، منها توجيه المنشآت الفندقية بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ السياحيتين، لتقديم خصومات على أسعار الإقامة بالفنادق لمشجعي بطولة كأس العالم حاملي «بطاقة هيا»، إلى جانب بعض الإجراءات التنسيقية بين وزارة الطيران المدني وشركتي «إير كايرو» و«مصر للطيران» وشركات الطيران الخليجية.