نبذل جهوداً كبيرة للحد من المشاجرات بالتنسيق مع وزارة الداخلية

عبدالعزيز الفضلي

قال مدير منطقة الأحمدي التعليمية وليد بن غيث في تصريح لـ «الأنباء»، إن المشاجرات التي حدثت في بعض مدارس منطقة صباح الأحمد السكنية قام بها طلبة أقارب من داخل المدرسة وخارجها، مشيرا إلى أنها تبدأ بكلمة «ليش تخزني» وتنتهي بعاهة كبيرة.

وأضاف بن غيث: نبذل جهودا كبيرة للحد من هذه المشاجرات بالتنسيق مع «الداخلية» التي أبدت استعدادها مشكورة للتعاون معنا لحفظ الأمن في المدارس، وسنقوم بتقديم العديد من الفعاليات والأنشطة بدءا من الأسبوع المقبل للطلبة للتوعية بأهمية الالتزام بالنظم واللوائح الطلابية والاحترام المتبادل.

وتابع: تم التنسيق مع مكاتب ومراقبات الخدمة الاجتماعية في المدارس والمنطقة للتوعية بمخاطر العنف والحد من ظاهرة المشاجرات التي يقوم بها الطلبة، متمنيا تعاون الجميع في هذا الجانب.