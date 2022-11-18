القاهرة - ناهد إمام

أعلن وزير المالية د.محمد معيط نجاح تنفيذ عملية رد ضريبة القيمة المضافة بصورة إلكترونية بالاعتماد على الإيصال الإلكتروني، وذلك على هامش ختام فعاليات مؤتمر المناخ.

وقال وزير المالية «إننا ماضون في تحسين بنية الاقتصاد القومية وتطوير المنظومة الضريبية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية على نحو يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الموارد»، لافتا إلى أن منظومة رد الضريبة هي منظومة إلكترونية قامت وزارة المالية بالتعاون مع شركائها من الشركات الكبرى (مايكروسوفت، وإيفينانس، وإيتاكس) بتنفيذها والتي تتكامل مع منظومة الدفع الإلكتروني، ويتم الرد من خلال البنوك بالمقابل بنفس عملة الحساب الذي يتم رد الضريبة عليها، وذلك تحفيزا للسياحة وتشجيعا للسياح على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.

وأوضح معيط أن الوزارة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتوعية وإعلام السائحين بشروط وإجراءات رد الضريبة، مشيرا إلى أن من أهم الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتيسير رد ضريبة القيمة المضافة للزائرين المغادرين للبلاد أثناء فترة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، هو إلزام الممولين أو المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع قبل 1 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب قدمت تيسيرات عديدة لتسهيل انضمام ممولي شرم الشيخ لمنظومة الإيصال من خلال تيسير إجراء الفحص والتسجيل لأجهزة نقاط البيع لهم في أماكن تواجد نقاط البيع داخل مقار الممولين.

وبالنسبة لتوعية السائحين بشروط وإجراءات رد الضريبة، قال «وزير المالية» إن مصلحة الضرائب المصرية قامت بتنفيذ لافتات إرشادية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية، تتناول هذه الشروط والخطوات، وتم وضع هذه اللافتات في أماكن عدة بمطار وفنادق مدينة شرم الشيخ وأماكن التجمعات بها، مضيفا أنه تم إعداد ملصقات مطبوع عليها علامة VAT Refund، وتم لصقها ووضعها بالمحلات التجارية المختلفة بمدينة شرم الشيخ، والتي يمكن للسائح استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياته من هذه المحلات.

وفي سياق متصل، أوضح م.ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب: أنه تنفيذا لتوجيهات د.محمد معيط وزير المالية بضرورة إتاحة منظومة إلكترونية لرد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بطريقة رقمية تتوافق مع النظم المميكنة بمصلحة الضرائب المصرية، تم تفعيل منظومة الإيصال الإلكتروني بمدينة شرم الشيخ، وتم بذل كل الجهد من أجل تقديم كل وسائل الدعم الفني للممولين بشرم الشيخ لإتمام عملية انضمامهم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني لتسهيل عملية رد الضريبة للمغادرين الأجانب، لافتا إلى أنه عقب صدور قرار إلزام ممولي شرم الشيخ بمنظومة الإيصال الإلكتروني، تم تشكيل فرق عمل لتقديم الدعم الفني الميداني للممولين في مقاراتهم داخل مدينة شرم الشيخ لضمان حل كل العقبات بشكل فوري وتسهيل عملية التكامل الفني مع منظومة الإيصال الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى تفعيل التواصل المباشر مع الممولين للإجابة على استفساراتهم حول التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على مدار الـ 24 ساعة من خلال فرق الدعم الفني، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية.