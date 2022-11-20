ثامر السليم



كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.مبارك الجافور عن قيام موظفي الهيئة بمتابعة جميع إجراءات استقدام العمالة الجديدة إلى الكويت والتدقيق على الإجراءات الخاصة بهم لضمان الحماية الكاملة لهم منذ لحظة توقيع العقود حتى الحصول على العمل في البلاد، واشار إلى أن الهيئة، تتابـــع تنفيذ بعض الدول لملاحظـــات الكويـــت بشأن تجاوزات في آلية التوظيف لدى بعض الوكـالات العمالية ومكاتـــب التوظيف الداخلية، حيـث يجري وبشكل دوري التدقيق على العقــــود وأذونــــات العمـــل الجديــــدة من خلال آلية جديدة لدى إدارات العمل. وأكد عدم وجود منع في إصدار أي إذن عمل لأي جنسية، باستثناء الجنسيات التي لها آلية خاصة من خلال وزارة الداخلية، في حين تصدر باقي الأذونات من خلال الدورة المستندية عبر الأنظمة الإلكترونية والربط الآلي بين الجهات الحكومية.



وبيّن أن الدول غير الملتزمة بالاشتراطات الخاصة بقوانين الكويت وأنظمتها الداخلية والملاحظات المرسلة لها ستواجه إجراءات تصل إلى منع استقدام عمالتها لتجنب التعدي على حقوقهم.