نظم بنك برقان لموظفيه حملة توعوية حول مرض السكري وطرق الوقاية منه، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري في 14 نوفمبر. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك وتهدف إلى توعية الموظفين بالمشاكل الصحية والمضاعفات المتعلقة بالسكري، وبالطرق الأساسية للوقاية منه، بالإضافة إلى أنجع الطرق للتعايش معه بشكل أفضل. كما تعاون بنك برقان في هذا السياق مع صيدليات المطوع لتقديم فحوصات مرض السكري للموظفين في مقره الرئيسي، فضلا عن تنظيم محاضرة توعوية.



وفي هذا الإطار، صرحت ريما الأصبحي، مدير أول ـ وحدة الاتصالات الداخلية في قسم الموارد البشرية، قائلة «تدعم هذه المبادرة جهود البنك لتعزيز ثقافة تفاعلية بين الموظفين وتشجيعهم أكثر على اعتماد أسلوب حياة صحي. ونحن ملتزمون بترجمة إيماننا الراسخ بأهمية صحة ورفاه الموظفين إلى إجراءات تهدف إلى بيئة عملية صحية وإيجابية أكثر. وبما أن نسبة الإصابة بالسكري في العالم تصل إلى واحد من 11 شخصا، نعتقد أنه من الضروري زيادة الوعي حول مخاطره وانتشاره بين موظفينا، وهو ما نأمل أن يسهم أيضا في توسيع نطاق وصول رسائل الحملة التوعوية داخل مجتمعنا وفي التخفيف من العبء الثقيل للسكري على الصحة العامة».



من جهتها، قالت حصة حسين النجادة، مدير أول ـ الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات، «يواصل بنك برقان تجسيد القيم الأساسية لثقافته المؤسسية من خلال الدعم المستمر والفعال للصحة الجسدية والعقلية والاجتماعية لموظفيه. وباعتباره مؤسسة مالية مسؤولة اجتماعيا تتناسق أعمالها مع فلسفتها الأساسية «أنت دافعنا»، يواصل برقان لعب دور قوي في تعزيز ثقافة الصحة والوقاية في المجتمع ككل.