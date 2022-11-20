الشركات أضافت 14.5 مليار دينار لرؤوس أموالها.. تمثل احتياطات وعلاوة إصدار وأرباحاً محتفظ بها

3.4 مليارات دينار حقوق مساهمي «بيتك» بعد دمج «المتحد - البحرين».. مقابل رأسماله البالغ 1.3 مليار



المحلل المالي



بعد تحليل البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت بنهاية يونيو 2022، يتبين ان اجمالي حقوق المساهمين لـ150 شركة بلغ حوالي 25.2 مليار دينار، مقابل اجمالي رأسمال تلك الشركات عند 10.6 مليارات دينار، ما يعني أن حقوق مساهميها تعادل 237% من قيمة رؤوس أموالها.

وقد اضافت الشركات المدرجة في بورصة الكويت حوالي 14.5 مليار دينار الى رؤوس اموالها، بما يتمثل من احتياطات وعلاوة اصدار وأرباح مرحلة (محتفظ بها)، ومن ضمن الـ150 شركة، هناك 109 شركات تخطت حقوق مساهميها رأسمالها، حيث بلغ مجموع رؤوس اموالها 8.9 مليارات دينار، بينما بلغ اجمالي حقوق مساهميها 24 مليار دينار.



وجاء في صدارة هذه الشركات، بنك الكويت الوطني الذي بلغت حقوق مساهميه 3.45 مليارات دينار، مقابل رأسماله الذي بلغ 755 مليون دينار، ما يعادل اضافة قدرها 2.7 مليار دينار، يليه بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحقوق مساهمين 3.42 مليارات دينار (بعد دمج الأهلي المتحد- البحرين) مقابل رأسماله البالغ 1.33 مليار دينار، ما يعادل اضافة قدرها 2.1 مليار دينار.



وأيضا جاءت شركتي اجيليتي وزين في مقدمة هذه الشركات، وذلك بحقوق مساهميها التي بلغت 1.48 مليار و1.19 مليار دينار، مقابل رأسمالهما الذي سجل 267.6 مليونا و432.7 مليون دينار على التوالي.



أما الشركات التي خسرت جزءا من رأسمالها وحقوق مساهميها فقد بلغ عددها 41 شركة مدرجة وبإجمالي خسارة من رؤوس اموالها بلغت 510 ملايين دينار، أي ما يعادل خسارة نسبتها 30% من رؤوس أموالها التي بلغت 1.71 مليار دينار.



وتتداول اسهم 98 شركة مدرجة في البورصة الكويتية عند اسعار أقل من قيمتها الدفترية بينما تتداول أسهم 51 شركة بأعلى من قيمتها الدفترية تتصدرها شركة طيران الجزيرة حيث تتداول عند مضاعف سعر الى القيمة الدفترية PVB Ratio 11.74 مرة ومن بعدها شركة بورصة الكويت بمضاعف سعر الى القيمة الدفترية 7.65 مرة والتعليمية بمضاعف سعر الى القيمة الدفترية 4.49 مرة وبنك بوبيان ب 3.87 مرة.



فيما تتداول اسهم 66 شركة مدرجة في البورصة الكويتية عند اسعار اقل من قيمتها الاسمية (100 فلس) بينما تتداول اسهم 84 شركة بأعلى من قيمتها الاسمية تتصدرها هيومن سوفت بسعر 3.260 دنانير للسهم والتعليمية بـ 2.646 دينار، وشركة بورصة الكويت بسعر 2.219 دينار للسهم، وطيران الجزيرة وكابلات بـ 1.699 و1.102 دينار للسهم.



أما بالنسبة للقيمة الدفترية للسهم للشركات المدرجة فتشير الارقام الى ان 41 شركة هبطت قيمتها الدفترية تحت قيمتها الاسمية مما يدل على خسارة جزء كبير من رؤوس اموالها وأيضا احياطاتها المالية والأرباح المحتفظ بها. بينما 109 شركات تخطت قيمتها الدفترية القيمة الاسمية للسهم (100 فلس).



وتتصدر شركة الكابلات الشركات المدرجة من حيث القيمة الدفترية للسهم التي بلغت 1.078 دينار يليها كل من شركتي أريدو وهيومن سوفت بقيمة دفترية 1.046 د.ك. و905 فلس على التوالي.



وبلغ عدد الشركات التي تتخطى قيمتها الدفترية الـ 500 فلس 14 شركة فقط، اما الشركات التي تتراوح قيمتها الدفترية بين 300 و500 فلس فقد بلغ عددها 3 شركات، وأيضا 30 شركة قيمتها الدفترية للسهم تتراوح بين 200 و300 فلس.

بينما 52 شركة مدرجة تتراوح قيمتها الدفترية للسهم ما بين 100 و200 فلس، و41 شركة قيمتها الدفترية اقل من 100 فلس.