وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتية أمس 5000 حقيبة شتوية على شريحة العمال في القطاعات الصناعية والتجارية في البلاد، وذلك بمقرها ضمن حملة «كسوة الشتاء لصالح العمالة في الكويت».



وقالت الأمين العام في الجمعية مها البرجس في تصريح صحافي على هامش توزيع الحقيبة الشتوية إن هذه المبادرة الإنسانية تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للجميعة وتعزيزا لقيم التواصل مع مؤسسات المجتمع والفئات المحتاجة.



وأوضحت البرجس أن حقيبة كسوة الشتاء تتضمن العديد من الملابس الخاصة بالشتاء، مثنية في الوقت ذاته على دعم البنك الوطني وشركات القطاع الخاص لهذا المشروع الإنساني، مؤكدة حرص الجمعية على أداء دورها الاجتماعي لخدمة كل شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الحملة هي تقدير لعمال النظافة لما يقومون به من أعمال تحتم عليهم طبيعتها التواجد في الشوارع بأجواء مناخية قاسية شديدة البرودة في فصل الشتاء.



وذكرت أن لعمال النظافة دور كبير فمهنتهم تعتبر مهمة للغاية في المجتمع، وذلك من خلال رفع النفايات لينعم الجميع ببيئة صحية نظيفة.