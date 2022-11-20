محمد راتب



أعلن الاتحاد التعاوني العربي اختياره سعود محمد الحرفان رئيسا للمكتب الإقليمي للاتحاد عن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث عزا قراره لما للحرفان من سابق خبرة في هذا الميدان، مما يمكنه من أداء الرسالة التعاونية والمضي قدما في إنجاحها وتعزيز دورها وريادتها في الجانب الاقتصادي.



من جانب آخر، ثمن الاتحاد التعاوني العربي جهود الحركة التعاونية للكويت ودعمها للحركة التعاونية العربية.



والجدير بالذكر أن الحرفان يرأس حاليا لجنة تطوير العمل التعاوني والتي حققت نتائج جيدة خلال الفترة الأخيرة، وهي تعكف خلال الآونة الأخيرة على الانتهاء من الاقتراحات الخاصة بقانون العمل التعاوني ومن ثم تقديمه للجنة الصحية في مجلس الأمة ومناقشته بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.