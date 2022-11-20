أصدر اتحاد مصارف الكويت العدد الجديد من «مجلة المصارف» عن شهر أكتوبر 2022، متضمنا تغطية خاصة عن مشاركة مصارف الكويت في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022 بالعاصمة الأميركية (واشنطن).



وجاءت افتتاحية العدد بقلم رئيس التحرير د.حمد الحساوي بعنوان «القطاع المصرفي الكويتي قاطرة النمو نحو المستقبل»، تحدث فيها عن ما تتمتع به البنوك الكويتية من استقرار تعززه العديد من مؤشرات السلامة المالية التي تؤكد متانة وملاءة القطاع المصرفي من حيث معدلات السيولة الجيدة والتصنيفات الائتمانية العالية إقليميا ودوليا.



كما احتوى العدد على مجموعة من الحوارات مع عدد من الشخصيات الاقتصادية شملت محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، وعدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية وقيادات مصرفية.



وتضمن الإصدار أيضا عددا من الموضوعات الاقتصادية المتنوعة مثل: سلوكيات صغار المستثمرين في البورصة، ومؤشرات النجاح في العصر الرقمي، وتقلبات أسعار صرف العملات، كما تضمن تقرير «وكالة ستاندرد آند بورز» بشأن التصنيف الائتماني السيادي للكويت، وتقريرا عن سوق العقار المحلي خلال النصف الأول من 2022، وملفا خاصا عن سوق السندات والصكوك في الكويت.