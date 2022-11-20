شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على أن «وقوع الفراغ الرئاسي مرد استمراره اليوم إلى سببين: الأول أن هناك من يدرس خطواته في مسألة انتخابات رئاسة الجمهورية من منطلقات لا علاقة لها بلبنان، ولا يعير بذلك أي أهمية لمصلحة الشعب اللبناني أو المصلحة الوطنية العليا، وجل ما يهمه هو مصالحه الخاصة ومصالح المشروع الإقليمي الذي يرتبط به ارتباطا عضويا، ويتستر خلف شعار التوافق من أجل تبرير فعلته هذه، أما السبب الثاني فهو حالة الانتظار لتطورات يعتمدها البعض الآخر ولا نعرف ماهيتها».



كلام جعجع جاء خلال لقائه وفدا من دائرة «بيروت الثانية» الانتخابية بحضور رئيس تجمع بيارتة الخير المحامي ميشال فلاح، الأمين العام للحزب اميل مكرزل، معاون الأمين العام للشؤون الانتخابات جاد دميان، منسق منطقة بيروت سعيد حديفة، رئيس مركز «القوات اللبنانية» في «بيروت الثانية» ميشال بيضا، عضو المجلس المركزي أيمي عون، وعدد من أهالي المنطقة.



ولفت جعجع إلى أنه يجب على الـ 128 نائبا أن يقوموا بأداء واجبهم الدستوري بحضور جلسات الانتخاب، باعتبار أنها جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصا في ظل الأوضاع الدقيقة والصعبة والحرجة في البلاد.