أسامة دياب



كشفت السفارة الإيطالية لدى البلاد عن أن الأمين العام لجمعية «دانتي أليغييري» البروفيسور أليساندرو ماسي، عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لبحث سبل التعاون المشترك والتوصل إلى صيغة رسمية لافتتاح أول مركز معتمد لتدريس اللغة الإيطالية في الكويت العام المقبل.



وبالفعل تم التوقيع على أول وثيقة مشتركة تلخص روح التعاون بين البلدين في هذا الصدد، وذلك يوم الخميس الماضي، حيث مثل الجانب الكويتي الأمينة العامة المساعدة للقطاع الثقافي في المجلس الوطني عائشة المحمود، ومن الجانب الإيطالي البروفيسور أليساندرو ماسي، ووفقا للاتفاق سيتم إطلاق مبادرة للترويج للدورات الرسمية لتعلم اللغة الإيطالية، كما ستتيح زيادة فرص تطوير الوجود الثقافي الإيطالي في الكويت والوجود الثقافي الكويتي في إيطاليا.



وأكد السفير الإيطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي، على هامش محاضرة البروفيسور ماسي عن «الجمال واللغة الإيطالية» في أرض المعارض، أن الاهتمام الكويتي بتعزيز الوجود الثقافي الإيطالي في البلاد قوي وينمو باستمرار. وأوضح كيف أن المبادرة التي تستعد لتطويرها «جمعية دانتي أليغييري» لها أهمية أساسية لإعطاء استجابة طموحة لهذا الطلب القوي على إيطاليا في الكويت.



بدوره، أكد الأمين العام لجمعية «دانتي أليغييري» البروفيسور أليساندرو ماسي، أهمية نشر ومعرفة اللغة والثقافة الإيطالية في هذا المجال لتطوير العلاقات بين إيطاليا والكويت.