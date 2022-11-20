عبدالكريم العبدالله



افتتح الوكيل المساعد لشؤون خدمات طب الاسنان بوزارة الصحة د.مشعل الكندري نيابة عن وزير الصحة د.أحمد العوضي مؤتمر الكويت الـ 22 لطب الاسنان.



وقال الكندري في كلمة له ان الهدف من المؤتمر الارتقاء بالمعلومات العلمية واستفادة الاطباء من الورش والمحاضرات، مبينا أن الوزارة لا تألو جهدا في دعم قطاع الاسنان وبقية القطاعات، مبينا ان الخدمات الجديدة شملت تقديم خدمات أطباء الاسنان لكبار السن وطريحي الفراش وذوي الاعاقة عبر الزيارات المنزلية، علاوة على التوسع في عيادات طب الاسنان وتقديم الخدمات التخصصية في مراكز الرعاية الصحية الاولية والاهتمام ببرامج الصحة المدرسية.



وكشف عن استحداث مفهوم «علاج الطفل» في قطاع طب الاسنان وهي خدمة جديدة ستهتم بعلاج الاطفال حتى 16 عاما في مكان واحد، وستبدأ بمحافظة الجهراء وسيشمل المحافظات الاخرى قريبا، وفي المستقبل سيتم ادخال برامج «البورد الكويتي» لجراحة الوجه والفكين والاستعاضة الصناعية واللثة، ستكون جميعها في الكويت، فضلا عن برنامج البورد في «الطب الشامل» لقطاع الاسنان وبرنامج البورد الكويتي لاسنان الاطفال، علاوة على برنامج علاج تقنية الجذور، وبرنامج لتقويم الاسنان. واعلن عن تخصص جديد في طب الاسنان لعلاج «الشفة الارنبية» بالتعاون مع تخصصات التجميل والانف والاذن والحنجرة سيدخل قريبا في الخدمة وهو الاول على مستوى الكويت، لافتا الى وجود اتفاقيات مع جامعات عالمية في برامج طب الاسنان في اميركا وكندا وبريطانيا واستراليا، معلنا عن اتفاقيات خليجية سترى النور قريبا.



بدوره، قال رئيس جمعية طب الاسنان الكويتية د.محمد دشتي أن المؤتمر فريد من نوعه، وجاء بحلة جديدة بعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، ويأتي بالتعاون المشترك بين ادارة طب الاسنان وجمعية طب الاسنان.



وذكر دشتي ان المؤتمر يضم 2700 طبيب، فضلا عن 60 محاضرا محليا ودوليا و1700 مشارك بورش العمل، واكبر معرض لطب الاسنان على مستوى الكويت، مشيدا بمستوى قطاع طب الاسنان في الكويت والذي يعيش تطور ومنافسة عالمية ودولية بقيادة الوكيل المساعد د.مشعل الكندري، مشيرا الى وجود تطور في العلاجات والتسهيل على المرضى من خلال خدمات حجز المواعيد الالكترونية، لافتا لمواكبة كل ما هو جديد للارتقاء بالمنظومة الصحية.



من جانبه، بين رئيس المؤتمر د.اياد المقيط أنه صرح على مستوى منطقة الخليج والوطن العربي، كما يعكس مدى اهتمام اطباء الاسنان بتطوير العلم والعمل، وخلق أجواء التعاون مع اطباء الاسنان والعمل المشترك من اجل مستقبل افضل للمهنة.