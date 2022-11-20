وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، قال في مقدمته: أسفر تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2021/2022 عن بعض المخالفات الخاصة بالإدارة العامة للجمارك.

وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ بيان الأسباب التي أدت إلى الزيادة في قيم المخازن الرئيسية والفرعية للسنة المالية 2021/ 2022؟



2 ـ بيان الأسباب التي أدت إلى ظهور رصيد الأصول الأخرى بالنقص للسنة المالية 2021/ 2022؟



3 ـ بيان أسباب النقص في قيم المباني للسنة المالية 2021/ 2022؟



4 ـ ما أسباب امتناع الإدارة العامة للجمارك عن منح كافة الصلاحيات المتاحة للدخول على النظام الألي لديوان المحاسبة؟



5 ـ ما أسباب تأخر تحصيل المبالغ المستحقة والتي بلغت قيمتها (6285587 د.ك) من شركة ناقلات النفط الناتجة عن رسوم ميناء منذ السنة المالية 1990/ 2000؟



6 ـ ما أسباب استمرار اصدار بعض القرارات الإدارية من الإدارة العامة للجمارك وفق تفويض منته بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992؟



7 ـ ما أسباب استمرار وجود عدد من الحاويات يعود بعضها إلى اربع سنوات؟ يرجى تزويدي باسم الشركات وصورة ضوئية من محاضر الضبط والإجراءات التي تمت بشأنها.



8 ـ ما أسباب استمرار عدم ميكنة الدورة المستندية الخاصة بمراقبة بيت المال؟