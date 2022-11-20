«البترول» تنسّق مع الدولة للاحتفاظ بالأرباح المستقبلية خلال الفترة المقبلة

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، ان مؤسسة البترول الكويتية تطالب بعض الجهات الحكومية بسداد مديونيات متراكمة يبلغ إجماليها ملياري دينار.

وقالت إن المؤسسة حققت عجزا في تدفقاتها النقدية بلغ في 31 مارس 2022 نحو 3 مليارات دينار، وذلك نتيجة ارتفاع الالتزامات المالية مقابل انخفاض صافي العوائد المحققة من العمليات التشغيلية، حيث بلغت نسبة العجز، لقيمة الالتزامات في بعض الشهور خلال السنة 97.7%، الأمر الذي اضطرت معه المؤسسة الى تسييل جزء من أموال محفظتها الاستثمارية بما قيمته 770 مليون دولار.

وأشارت المصادر إلى ان المؤسسة قامت ببعض المبادرات التي من شأنها العمل على تحسين السيولة مثل التخارج من المحفظة الوطنية بقيمة 280 مليون دينار، وكذلك بيع حصة شركة صناعة الكيماويات في إحدى الشركات المحلية بقيمة 47 مليون دينار، كما أنها مستمرة في تنفيذ العديد من المبادرات لتحسين السيولة، فضلا عن التنسيق مع الدولة للاحتفاظ بالأرباح المستقبلية خلال الفترة المقبلة.