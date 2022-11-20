التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم السبت قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأميركية قائد الأسطول الخامس الفريق البحري الأدميرال تشارلز برادفورد كوبر، وذلك على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022، وتناول اللقاء عمق العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.



وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.



من جانبه، أعرب قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأميركية قائد الأسطول الخامس، عن اعتزازه بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط البلدين، مثمنا دور الكويت البارز في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج.