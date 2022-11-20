التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم السبت وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية جيمس كليفيرلي، وذلك على هامش أعمال حوار المنامة 2022.



وقدم الوزير البريطاني التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بالكويت، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الكويت والمملكة المتحدة المزيد من التقدم والازدهار.



وبحث الجانبان سبل تعزيز وتنمية التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين في مجمل القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية.



وأعرب الوزيران خلال اللقاء عن التطلع المشترك لعقد أعمال الحوار الاستراتيجي الأول بين الكويت والمملكة المتحدة على مستوى وزراء الخارجية توطيدا لركائز الأمن والاستقرار وتحقيقا للتطور والنماء المنشود، كما تمت مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا المطروحة على جدول أعمال حوار المنامة وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.