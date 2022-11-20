التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم السبت منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض بالولايات المتحدة الأميركية بريت ماكغورك ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وذلك على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022، حيث قدما التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بالكويت، وأعربا عن صادق تمنياتهما بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الكويت والولايات المتحدة الأميركية المزيد من التقدم والازدهار، وأشارا إلى ما تمتاز به تلك العلاقات من متانة وقوة وشراكة استراتيجية مميزة.



وبحث الجانبان سبل تعزيز وتنمية التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مجمل القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية توطيدا لركائز الأمن والاستقرار وتحقيقا للتطور والنماء المنشود ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وأطر التنسيق المشترك حيالها.