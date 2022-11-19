الكويت - (كونا) - استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم السبت على هامش أعمال منتدى حوار المنامة الثامن عشر مجموعة من المشاركات الكويتيات في أعمال المنتدى كل من م.سارة أكبر ود.ندى المطوع والباحثة آمنة إبراهيم ود.نورة الشعيبي ونوف المزيدي، حيث استمع إلى الرؤى والأفكار التي تقدمن بها خلال مشاركاتهن في فعاليات حوار المنامة وحثهن على المشاركة الفاعلة وتمثيل الكويت في مختلف المحافل الإقليمية والدولية دعماً وتعزيزاً لدور المرأة الكويتية بما يعكس الخبرات المتميزة والكفاءات الواعدة لنساء الكويت.