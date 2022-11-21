أطلق الفنان ملحم زين أغنية جديدة عبر قناته الخاصة على «يوتيوب» تحمل عنوان «إنت وحدي»، بأسلوب حديث ومميز على طريقة الـ «Animation».



والأغنية من كلمات الشاعر اللبناني فادي أسعد، وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع جيمي حداد، وتأتي بحسب موقع «سيدتي نت» ضمن ثلاثة أعمال غنائية أنجزها زين مؤخرا، أطلق منها أغنية «رفيقة قلبي»، كلمات وألحان محمود عيد، توزيع عمر صباغ، إخراج بسام الترك، حيث تم تصويرها في إمارة دبي.



والأغنية الثالثة هي من الفلكلور، وستصدر قبل نهاية العام الحالي، وهي من اللون الغنائي المعروف به ملحم على شاكلة «غيبي يا شمس غيبي، والدلعونا»، رغبة منه بأن يعود الشباب لسماع أغاني الفلكلور والتراث الذي يعبر عن ماضيهم وتاريخهم.