أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 22 و23 نوفمبر 2022 من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء ويوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022 من الساعة الثانية فجرا حتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.



وتهيب مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصا منها على سلامة الجميع.