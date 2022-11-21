اكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي أهمية دور الإعلام العربي في تعزيز العمل المشترك ومكافحة الإرهاب.



جاء ذلك في كلمة خطابي خلال أعمال اجتماع لجنة «جائزة التميز الاعلامي العربي» برئاسة الكويت الراعية للجائزة، والتي يمثلها مدير إدارة الخدمات المساندة بوزارة الإعلام حمد البدري.



وأعرب خطابي عن تقدير الجامعة لمبادرة الكويت في رعاية الجائزة التي أضحت في إطار شكلها الجديد «ذات قيمة مالية في إطار تنافسي مفتوح»، وذلك الى جانب تكريم الفاعلين الإعلاميين أفرادا ومؤسسات.



وأشار الى التطلع لتوظيف الجائزة كأداة لتشجيع الكفاءات الاعلامية ومواكبة التطور والتكنولوجيا بما يسهم في استشراف إعلام عربي طموح يملك القدرة على متابعة التحولات العميقة في المجتمعات والانخراط الفعال في كسب رهانات البناء التنموي للمنطقة العربية.



وقال إن هذا الاجتماع المخصص لأعمال اللجنة المكلفة بجائزة التميز الإعلامي جاء وفق مقتضيات نظامها الداخلي الذي تم اعتماده خلال الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت في سبتمبر الماضي بالقاهرة.



واضاف ان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه في نطاق القرار الصادر عن المجلس الوزاري بشأن تطوير الجائزة وإعادة هيكلة اللجنة المختصة من حيث صلاحياتها ومهامها وتمثيلها برئاسة الكويت وعضوية تسع دول.



وأوضح خطابي أن هذا القرار يهدف الى تطوير الجائزة وتكريس دلالاتها التحفيزية سواء من خلال الإعلام المكتوب أو السمعي أو البصري أو الرقمي من منطلق الدعم الموصول لمجلس وزراء الإعلام لرسالة الإعلام العربي بما يحمله من مسؤولية في خدمة القضايا العربية.