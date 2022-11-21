

أسامة أبو السعود



دشّن الكاتب والناشط في الشأن العام ناصر بدر العيدان إصداره الأول وهو كتاب بعنوان «فيتو تنموي» والذي يضم سلسلة مقالات صحافية قام بنشرها في عدد من الصحف الكويتية والعربية.



وفي لقاء مع «الأنباء» على هامش حفل إصدار كتاب «فيتو تنموي» بمعرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 45، أعرب العيدان عن سعادته بعودة معرض الكتاب مرة أخرى لاستقبال جمهوره بقوله: «استبشرنا خيرا بعودة المعارض بعد انقطاع عامين جراء جائحة «كورونا - المستجد»، مشيدا بالتنظيم المتميز من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووزارة الإعلام لفعاليات المعرض هذا العام.



وأشار إلى أن عودة معرض الكتاب والإقبال الجماهيري مبشرة جدا وغير متوقع حضور هذا العدد من محبي القراءة واقتناء الكتب والإصدارات الجديدة التي يضمها معرض الكتاب هذا العام، متمنيا استمرار المعرض بهذا التألق خلال السنوات المقبلة.



المحضن الأول



وعن رأيه في استقطاب معرض الكويت الدولي للكتاب للكفاءات الشابة وفتح الآفاق لعرض إبداعاتهم، قال العيدان: معرض الكتاب هو المحضن الأول لكل ناجح في المجال الثقافي، فاليوم نرى إبداعات الشباب الكويتي والتكريم في مختلف دول العالم والذين بدأوا إبداعاتهم وانطلقوا أولا من الكويت ومن معرض الكتاب، ولذلك فإن دعم معرض الكتاب وهذه النشاطات الثقافية يرفع من قدر الكويت الثقافي وتنمية المجتمع، ويزيد من هؤلاء المبدعين في المجال الثقافي ونشر الكتاب الكويتي الذي نتمنى انتشاره ليس فقط محليا وإنما عربيا ودوليا.



أفكار إصلاحية



وردا على سؤال عن إصداره الأول «فيتو تنموي»، قال العيدان: «هو نقل لتجربة عبر سنين من النقد السياسي والعمل الاجتماعي، كتبتها في عدة صحف كويتية وعربية وجمعتها وراجعتها وكتبت في أفكار إصلاحية بحيث تسهم في عملية التنمية وتفتح أفقا وأبوابا لتطوير الكويت وإنشاء أرضية للإصلاح في الكويت».



وردا على سؤال حول رؤيته فيما شهدته الكويت من إصلاحات سياسية وعلاقة ذلك بما قدمه في كتابه قال العيدان «الأفكار الإصلاحية التي تضمنها الكتاب ساعدت جدا في قضية تعديل النهج الديموقراطي وزيادة الوعي عند الناس في الانتخاب وتقييم الوضع السياسي في الكويت».



وتابع قائلا: «وهذا كله كان مدعوما بتوجهات القيادة السياسية في الانتخابات الأخيرة وأيضا الإصلاحات التي تشهدها الكويت في شتى المجالات، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية».



وحول رؤيته لمستقبل الكتاب وهل يظل هو خير جليس في عصر يمكن وصفه بعصر وسائل التواصل أو وسائط التواصل الاجتماعي، ذكر أن «الكتاب الورقي مازال يحافظ على رونقه، ويجذب الناس لأنه يشعرك بأن شخصا آخر معك يحدثك وهو أمر لا تجده في التكنولوجيا، ولذلك مازلت اشجع الكتاب الورقي على التكنولوجي رغم أنني من الداعمين للتكنولوجيا إلا أن الكتاب الورقي مازال يلعب الدور الإيجابي الأول في التعليم والثقافة عن الكتاب التكنولوجي».



رسالة للشباب



وعن رسالته للشباب الكويتي المقبل على الكتابة والإبداع، قال العيدان «أهم رسالة هي: اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ، وذلك لأن الناس يجدون في كتابك المحضن والأفكار التي يريدونها، لكن عليك أن تقدم أفكارا وتنمي خبرتك بقراءة جيدة للواقع ونقل مبدع لهذا الواقع الذي يريده الجمهور الكويتي المتعطش ثقافيا خصوصا مع هذا الإقبال الكبير والمتميز في معرض الكتاب».



وردا على سؤال أخير عن القادم في أعماله خاصة بعد هذه التجربة في الإبداع الثقافي، قال العيدان «هذه التجربة والإقبال والتشجيع والدعم على المستويين الحكومي والشعبي يجعلني استمر واقدم إصدارات قادمة إن شاء الله».