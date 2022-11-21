دارين العلي



أصدرت وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء د.أماني بوقماز قرارا بشأن تشكيل لجنة للتحقيق مع المسؤولين عن عدم الأخذ بما ورد بتقارير اللجان المشكلة لمنع تكرار تجمع الأمطار وطفح الصرف الصحي.



ودعت اللجنة إلى ان ترفع التقرير الخاص بنتيجة أعمالها وما انتهى إليه التحقيق من نتائج وتوصيات خلال 60 يوما من تاريخ أول اجتماع لها.



وتختص اللجنة بالتحقيق في أسباب التأخير في معالجة تنفيذ ما ورد بتقرير اللجان المشكلة من أسباب لتجمع المياه وطفح الصرف الصحي والقصور والإهمال وضعف الإشراف والرقابة على تنفيذ العقود وتحديد المتسبب بتأخير معالجة ذلك.



كما تحقق اللجنة في أسباب التأخير في طرح عقود الصيانة للمناطق الداخلية والطرق الرئيسية وتحديد المتسبب بتأخير طرح تلك العقود، والتحقيق كذلك في تأخير معالجة ووضع حلول دائمة للمناطق المتضررة بسبب تجمع المياه الأمطار وطفح الصرف الصحي، ومنها منطقة صباح الناصر وغرب عبدالله المبارك والرقة والصباحية وأبوالحصانية وغيرها من المناطق المتضررة مع تحديد المسؤول المتسبب في ذلك. كما على اللجنة ان تحقق في أسباب التأخير في معالجة فك التشابك في الاختصاصات بين قطاعات الوزارة المعنية وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري وتحديد المتسبب في ذلك. وجاء في القرار أيضا انه يجب على اللجنة تحديد الإجراءات القانونية والمسؤولية التأديبية والمخالفات والتوصية بالجزاءات حال ثبوت المخالفات التي قد تستوجب المؤاخذة تأديبيا أو الإحالة إلى النيابة. ويحق للجنة استدعاء من تراه لازما للتحقيق والاطلاع وطلب الأوراق اللازمة ذات الصلة بموضوع التحقيق والاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة بالاختصاص بموضوع التحقيق.



إلى ذلك، كلفت د.أماني بوقماز، مدير إدارة صيانة المباني والإنشاءات بمحافظة العاصمة محمد العنزي بالقيام بأعمال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال، بالإضافة إلى عمله مديرا لإدارة الصيانة.