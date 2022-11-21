في إطار مبادرة "تمكين" لتطوير قيادات العمل الخيري التابعة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والتي تتم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وبمشاركة عدد من الجهات الخيرية، أعلنت جمعية الرحمة العالمية مشاركة عدد من قياداتها بالبرنامج التدريبي "إدارة جمع التبرعات"

وقال نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمة العالمية د. عدنان الحداد: إن الهدف من المشاركة بالبرنامج هو تنمية وتطوير وتعزيز قدرات وأداء القائمين على العمل في الجمعية، بما يؤهلهم لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الخيري والإنساني.

وأوضح الحداد أن البرنامج التدريبي المنعقد يعد أحد البرامج المعتمدة في جامعة إنديانا الأمريكية ويقام لأول مرة في دولة الكويت، ويقدمه مختصون مميزون بالمجال، ويشتمل على عدة محاور ضرورية من بينها مبادئ جمع التبرعات، وتطوير الاستدامة السنوية والهبات الكبيرة، وإدارة حملة رأس المال

لافتاً إلى مشاركته ومجموعة مميزة من قيادات الرحمة العالمية ورؤساء مكاتبها وقطاعاتها المختلفة بالبرنامج التدريبي، كرئيس مكتب فلسطين الدكتور وليد العنجري، وخالد علي الملا رئيس قطاعي أوروبا وآسيا، ورئيس قطاع التعليم بالجمعية د. تركي الحميدي، ومدير إدارة العمل النسائي ناهد الرفاعي، بالإضافة إلى رئيس مكتب شبه القارة الهندية عيسى الذوادي.

مشيداً بدور الهيئة الخيرية ووزارة الشؤون في إقامة وتنظيم تلك البرامج التدريبية الرائدة، التي تعزز التواصل بين الهيئات والمؤسسات الخيرية، وتنمي معارف العاملين في ميدان الخير والعطاء.