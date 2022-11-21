قالت عدة مصادر بقطاع النفط اليوم "الاثنين" إن مصفاة الزور أرست أول عطاء لبيع زيت الوقود منخفض الكبريت على شركة نفط كبرى.



وبيعت الشحنة بعلاوة نحو 17 دولارا للطن فوق أسعار سنغافورة على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب).



كانت المصفاة قد طرحت 100 ألف طن من المنتج للشحن بين يومي 28 و29 نوفمبر تشرين الثاني في عطاء أغلق يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني.



ولم يتضح ميناء التسليم حتى الآن، على الرغم من قول مصادر بالقطاع إن الشحنة إما ستتوجه إلى آسيا أو ساحل الخليج بالولايات المتحدة.



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