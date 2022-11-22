محمد راتب



أسدلت انتخابات جمعية علي صباح السالم التعاونية الستار بفوز فالح حفيض سالم العجمي بالمركز الأول بحصوله على 592 صوتا، تلاه ثانيا أحمد منشي سالم العازمي 443 صوتا، وثالثا بدر سعود ملفي العتيبي 433 صوتا، وحل في المركز الرابع أحمد منصور محمد ختلان راوي العنزي 42 2 صوتا، وفي المركز الخامس عيد مناحي ظاهر الدماك 352 صوتا، وسادسا حمزة حميد محمد العازمي 349 صوتا، وسابعا مفلح سعود بطيان السحلول العازمي 344 صوتا، وجاء في المركز الثامن لافي عبدالله عيد العازمي 309 أصوات، وتاسعا سالم صالح فهيد العجمي 305 أصوات.

وقد شارك في الانتخابات 15 مرشحا، ولم يحالف الفوز كلا من حزام ناصر غالب الدوسري، وخالد خميس سعيد العجمي، وسعود ساهر راضي البدان العنزي، وشافي راشد جابر الهاجري، وعبدالرحمن فلاح زيد العازمي، ومحمد مرزوق عيد العازمي.