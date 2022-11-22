استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان في قصر السيف وزير الدولة لدى مجلس الوزراء وعضو البرلمان ورئيس مجلس العموم البريطاني بيني موردنت والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.



من جانبها أعربت وزير الدولة لدى مجلس الوزراء وعضو البرلمان ورئيس مجلس العموم البريطاني بيني موردنت عن التطلع إلى زيادة استثمارات الكويت في بلادها بما يشكل مصدر دخل إضافي للكويت.



وعبرت موردنت، في لقاء مع «كونا» بمناسبة زيارتها للبلاد، عن السعادة باستقبالها من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.



وقالت إنها توجهت بالشكر إلى سموه خلال اللقاء على تضامن الكويت حكومة وشعبا مع بريطانيا في وفاة ملكة بريطانيا السابقة الملكة إليزابيث الثانية وتمنيات الكويت الصادقة لملك بريطانيا الجديد تشالز الثالث بالنجاح والتوفيق في قيادة بريطانيا.



وأضافت إنها تناولت مع سموه شراكة البلدين لأعوام ممتدة في مجال الدفاع والأمن السيبراني والطموحات المستقبلية في هذا الشأن وإنشاء كلية طيران مشتركة بين الكويت وبريطانيا.



وذكرت انها ناقشت مع سموه التعاون في مجالات أخرى كالتعليم والتعليم العالي، معبرة في هذا الصدد عن اعتزاز بلادها بتوفير خطوط طيران مباشرة بين الكويت ومدينتي لندن ومانشستر وتطور العلاقات الثنائية إلى هذا المستوى.



وأوضحت أنها ناقشت خلال الزيارة تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات وزيادة أرباح الكويت وحجم استثماراتها بما يصب في مصلحة الكويت بالإضافة إلى طموحات بريطانيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.



في هذا الإطار، وصفت موردنت العام المقبل بـ «الحافل» بالنسبة لبلادها بمناسبة مرور الذكرى الـ 70 على افتتاح مكتب الكويت للاستثمار في لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار، معربة عن تطلع بلادها بهذه المناسبة إلى استقبال وفد رفيع المستوى من الكويت.



ولفتت إلى أحد أهم أهداف زيارتها إلى الكويت تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين للاستثمار في مجال التكنولوجيا الخضراء صديقة البيئة.