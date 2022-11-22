أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تقديم خصومات وعروض خاصة وحصرية لحاملي بطاقاته الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع، بالإضافة الى عروض فيزا العالمية وعروض ماستركارد العالمية، ما يتيح المزايا لمستخدمي البطاقات محليا وعالميا، ووصلت الخصومات إلى 40% في عدة مجالات مهمة، من بينها فنادق ومقاصد سياحية عالمية ومحلات أثاث ونظارات وأدوات وملابس رياضية ومستلزمات السيارات.

وأوضح البنك أن من بين الخصومات المقدمة لعملاء «بيتك» عند استخدام البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع محليا، نسبة خصم 10% في محلات ريبوك ونايكي للمستلزمات الرياضية، وشركة علي عبدالوهاب المطوع للأثاث، والشركة العالمية للنظارات، فيما تصل نسبة الخصم إلى 30% لدى شركة نظارات الجميل، و40% لدى شركة زيبارت لحماية وتظليل السيارات.



وفيما يتعلق بخصومات وعروض فيزا العالمية، فهي 12% خصما عند التعامل مع 985 ألف فندق ومكان للإقامة منتشرة حول العالم مع Agoda.com والدفع ببطاقة فيزا «بيتك»، كما يمكن الحصول على يوم إيجار مجاني واحد أو خصم 25% على الحجوزات، ويمكن استخدام الميزة عدة مرات طوال فترة صلاحية العرض الترويجي.



كما يمكن للعميل استرداد حتى 10% من BOOKING.COM عند الدفع ببطاقة فيزا المؤهلة من «بيتك»، فيما يحصل على خصومات حصرية تصل إلى 20% على الإقامة لمدة 3 ليال وأكثر في جميرا المالديف في جزيرة أولهاهالي عند استخدام بطاقة فيزا «بيتك»، مع خصومات حصرية تصل إلى 25% على الإقامة لمدة 3 ليال وأكثر في فندق جميرا بورت سولر، إسبانيا، وخصومات تصل إلى 25% على الإقامة لمدة 3 ليال وأكثر عند الحجز في فندق جميرا كارلتون تاور، المملكة المتحدة.



أما عروض ماستركارد العالمية، فإنه باستخدام بطاقة ماستركارد من «بيتك» يحصل العميل على خصم 15% في فنادق ومنتجعات IHG في أوروبا وجزر المالديف والهند والشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى استرداد نقدي يصل إلى 10% عند حجز عطلته المقبلة مع BOOKING.COM باستخدام بطاقة ماستركارد «بيتك».



وتطبق الشروط والأحكام كما يمكن للعملاء الاطلاع على كل التفاصيل والضوابط ومحددات الحصول على الخصومات عبر موقع «بيتك» على الإنترنت kfh.com.



وتعد بطاقات «بيتك» الائتمانية من أفضل البطاقات التي أشادت بها كبرى المؤسسات العاملة في هذا المجال مثل ماستركارد وفيزا، كما تحصل بطاقات «بيتك» دوما على جوائز التميز والكفاءة في الأداء على مستوى القطاع المصرفي.