وقع بنك وربة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «نبلز»، وهي شركة كويتية تسعى الى تصحيح معنى حياة الأطفال الصحية، وتهدف إلى توعية أولياء الأمور في احتياجات أطفالهم الغذائية، وتوفير الحلول الصحية، وبناء ثقافة صحية جديدة، تؤثر إيجابا على حياتهم وصحتهم.

وتعقيبا على الشراكة الجديدة، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري إن توقيع «وربة» لهذه الاتفاقية يأتي ضمن دوره الكبير في المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالنشء والأسرة وصحة تغذيتهم، كما أنها جزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك، وانطلاقا من إيمانه بأهمية خلق جيل واع ومنتم إلى مجتمعه يحرص على حياته الصحية، مشيرا الى أن الاتفاقية تعكس سعي «وربة» المتواصل للعناية بصحة الأطفال والاهتمام بهم باعتبارهم حصاد المستقبل.



من جانبه، قال الشريك المؤسس في شركة «نبلز» عمر اللوغاني: «سعداء جدا وفخورون بتعاوننا مع بنك وربة، وشاكرون إتاحته الفرصة لنا في هذه الشراكة الاستراتيجية وعرض منتجاتنا لعملائهم، وممتنا لدور البنك وتركه بصمة واضحة تجاه المسؤولية المجتمعية».