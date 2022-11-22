عبدالحميد الخطيب



لم يستطع النجم الشاب ميثم بدر أن يخفي سعادته البالغة بالتعاون مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله في مسلسلها الرمضاني الجديد «مجاريح»، تأليف الكاتب الإماراتي جمال سالم، إخراج عيسى ذياب، ويشارك في البطولة: أسمهان توفيق، عبدالامام عبدالله، باسمة حمادة، شوق، شهاب جوهر، هنادي الكندري، محمد الحداد وغيرهم، وقال: أم طلال مدرسة فنية كبيرة وقدوة لنا، ومشاركتي معها في عمل فني إضافة لمشواري المهني، فهي لا تبخل علينا بأي نصيحة وتشجع الجميع، ولوكيشن التصوير معها رائع.



وأضاف ميثم في تصريح لـ «الأنباء»: تم التحضير لـ «مجاريح» جيدا، من خلال اجراء بروفات مكثفة حتى وصلنا جميعا الى التعايش التام مع الشخصيات، مستدركا: بدأت الفترة القليلة الماضية تصوير دوري، وهو محوري ومحرك للأحداث، واعتبره حالة درامية جديدة، أحاول أن أجتهد لكي أقدمه بالشكل الأمثل الذي ينال رضا الجمهور.



وتابع: شخصيتي في العمل متقلبة المشاعر ومندفعة بصورة كبيرة، ويمكن القول إنني «أمشي ورا قلبي» خلال الاحداث، مؤكدا عند سؤالنا له عن التحدي الذي وجده في خطه الدرامي، ان اكثر ما يركز عليه هو نقل الحالة النفسية للشخصية بمصداقية، وإجادة التلون في المشاعر مع كل موقف يمر عليها، لافتا الى انه قرأ النص جيدا وتمعن في دوره، ودارت بينه وبين أم طلال والمخرج عيسى ذياب والكاتب جمال سالم نقاشات عديدة حتى يصل الى افضل أداء ممكن.



وعن مسلسل «بطن وظهر»، أوضح انه لا يشارك فيه كممثل لكنه إشراف عام، وقال: «بطن وظهر» عمل اجتماعي عائلي خفيف يدور حول أربعة توائم شباب وأربعة توائم بنات، أبناء عمومة، وتحدث بينهم مفارقات كوميدية جميلة، ونناقش من خلاله عدة قضايا اجتماعية وإنسانية تهم الناس، ويا رب يطلع عمل حلو وينال إعجاب كل من يشاهده.