قام وفد من مجموعة المرأة الدولية برئاسة غادة شوقي، رئيسة المجموعة وحرم سفير جمهورية مصر العربية، بزيارة ميدانية للخطوط الجوية الكويتية.



وكان في استقبال العضوات وفد من دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، وقد تم ترتيب جولة منظمة في قسم الهندسة من قبل م.عبدالله الحبيب، حيث قدم لمحة عامة عن تاريخ الخطوط الجوية الكويتية منذ إنشائها في عام 1954 حتى يومنا هذا، تم ذكر جزء منها الدور المستمر والفعال لقسم الهندسة منذ وصول الطائرة من المصنع (الشركة المصنعة) حتى دخولها الخدمة وتقديم الصيانة المستمرة لها.



وأوضح الحبيب طريقة الصيانة الدورية التي تقدمها الدائرة الهندسية للأسطول بأكمله والذي يضم حاليا 33 طائرة، وحرصها على السلامة العامة لعملائها الكرام.



كما تم تقديم شرح مفصل عن أنواع الطائرات التي تستخدمها الخطوط الجوية الكويتية منذ عام 1954 وحتى الآن، مع ذكر الطائرات الحديثة وأنواعها ومميزاتها.



وقام الوفد بجولة داخل طائرات A320neo وA330neo وطائرات البوينغ طراز B777، حيث تم اطلاعه على المقاعد وعلى نوعية الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الكويتية للمسافرين على متنها.



وفي نهاية الجولة، قام م.عبدالله الحبيب بالرد على جميع الاستفسارات والأسئلة التي طرحتها مجموعة المرأة الدولية.



وقدمت رئيسة المجموعة غادة شوقي نيابة عن المجموعة درعا فخرية للتعبير عن امتنانها للخطوط الجوية الكويتية وسلمت شهادات تقدير للمهندس عبدالله الحبيب وموظفي إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة.