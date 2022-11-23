ليلى الشافعي



حرصا من الأمانة العامة للأوقاف على تطبيق سياستها في نشر خطتها الاستراتيجية للأعوام 2002-2028، وتفعيلا لهذا الدور، قامت إدارة التخطيط والمتابعة بالأمانة بعقد عدد 6 ورش تدريبية لإدخال الخطط التشغيلية بالنظام الآلي لمتابعة الخطة الاستراتيجية لجميع قطاعات العمل في الأمانة مؤخرا وعلى مدى 3 أيام، حيث رحبت مراقب إدارة التخطيط والمتابعة حنونة القطان بالحضور وشكرتهم على التزامهم بالحضور وحرصهم على أهمية زيادة الوعي في مجال التخطيط والاطلاع على آلية استخدام النظام الآلي لمتابعة الخطة الاستراتيجية.



وأوضحت رئيس قسم التخطيط بالانابة هند الحبيل آلية إعداد الخطط التشغيلية والميزانيات في الاستراتيجية الحالية وعرضت نماذج الاستراتيجية، ثم قدمت نظرة عامة على النظام الآلي وعرضت شرحا تفصيليا لشاشات الخطة التشغيلية وأمثلة تطبيقية على صياغة الأهداف التشغيلية، ثم قامت بتطبيق عملي لإدخال خطة تشغيلية بالنظام بينت من خلالها جميع الإرشادات المطلوبة لإدخال الخطط بالنظام الآلي.



وأتاحت المجال للحضور لطرح الأسئلة والمقترحات.



وفي ختام الورشة، تم عرض فيديو تعريفي بالنظام الآلي لمتابعة الخطة الاستراتيجية.



الجدير بالذكر أن النظام الآلي لمتابعة الخطة الاستراتيجية من إعداد مركز نظم المعلومات بالأمانة العامة للأوقاف، وقد تم تدشينه بالأمانة منذ عام 2019، وقد ساهم هذا النظام في تسهيل عمل الخطط التشغيلية وتقارير المتابعة وأعمال التخطيط الاستراتيجي بالأمانة.