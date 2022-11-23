استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان في قصر السيف نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والسيدة وفاء أحمد القطامي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، حيث سلموا سموه نسخة من التقرير السنوي السابع لأعمال الهيئة عن السنة المالية 2021-2022.



حضر المقابلة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.