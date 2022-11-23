وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية عقد تسلم أرض برج الكويتية السابق الواقع على تقاطع شارع فهد السالم وشارع عبدالعزيز الصقر (الهلالي سابقا).



وعلى هامش حفــل التوقيع، قــال رئيس مجلس الإدارة الكابتن علي الدخان: «يسعدنا الإعلان عن توقيع عقد تسلم أرض برج الكويتية السابق الذي شيد في عام 1973 وتم هدمه في عام 2015 وذلك بغرض إنشاء برج تجاري جديد يليق بتاريخ الخطوط الجوية الكويتية وفي هذا المكان الاستراتيجي من قلب العاصمة وضمن عقود بي أو تي».



وأضاف الدخان: «يسعدنا أيضا في مجلس إدارة الشركة أن نؤكد حرصنا التام على أن يكون هذا الصرح مطابقا لأعلى المواصفات الفنية العالمية للبناء، مع توفير المبنى بأحدث وسائل التكنولوجيا صديقة البيئة والتي تسهم وتساعد في تنفيذ وتطوير خطتنا للمستقبل. وعليه سيتم إنشاء برج تجاري يضم مكاتب الإدارة ومكاتب لحجز وإصدار التذاكر ومكاتب لتقديم خدمات متخصصة (تذاكر حكومية - تذاكر للعلاج بالخارج.. الخ) وأنشطة الشركة الأخرى».