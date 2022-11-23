عبدالكريم العبدالله

دشنت الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بروتوكول الأمراض المزمنة غير السارية عبر تطبيق NCD وذلك في خطوة غير مسبوقة بالرعاية الأولية بدولة الكويت.

وأكدت الإدارة على حرصها على تطبيق التحول الرقمي وتسهيل وصول أطباء الرعاية الأولية إلى أحدث طرق علاج الأمراض المزمنة .

ويأتي ذلك تزامنا مع تخصيص93 عيادة متخصصة للأمراض المزمنة و 98 عيادة للسكر في مراكز الرعاية الأولية في جميع مناطق الكويت وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية لمكافحة السمنة والسكري لما يشكلانه من مخاطر على صحة المرضى من أمراض مصاحبة .