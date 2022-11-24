قالت الهيئة العامة للبيئة اليوم الأربعاء إن ظهور المد الأحمر في منطقة جون الكويت جاء بسبب انتشار العوالق النباتية التي يصاحبها ظاهرة نفوق الاسماك الموسمية.



وقالت الهيئة في بيان صحافي إن فرقها قامت بمراقبة البيئة البحرية هناك وجمع العينات لتقييم المؤشرات البيولوجية وجودة المياه في جون الكويت، وذلك من خلال عمليات المسوحات البحرية الميدانية الروتينية للمناطق التي يكثر فيها المد الأحمر.



وأوضحت أن هذه العملية تأتي للوقوف على أسباب حدوث ظاهرتي المد الأحمر التي قد يصاحبها نفوق للأسماك، مبينة أنها من الممكن أن تكون انشطة بشرية ساحلية تؤثر سلبا على البيئة البحرية، وتساهم بانخفاض جودة مياه البحر أو أسباب طبيعية.



وأفادت بأن نتائج المسوحات كشفت وجود تغير لون مياه البحر الساحلية للاحمر الداكن المائل الى البني ما يدل الى انخفاض جودتها وازدياد المغذيات التي أدت الى ازدهار العوالق النباتية بالقرب من منطقه الشويخ تحديدا من مخرج الغزالي، ممتدة إلى شاطئ السلام، ومن ثم إلى السواحل الشرقية ممتدة الى منطقة ابراج الكويت بفعل تيارات المياه.



وأكدت الهيئة استكمال فرقها في متابعة الأوضاع البيئية في جون الكويت خلال الأيام القادمة، حرصا على البيئة البحرية وسلامة شواطئها ومكوناتها.