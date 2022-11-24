تهاني الراسبي



ضمن أنشطة معرض الكويت الدولي للكتاب، نظمت دار العلم للنشر والتوزيع حفل توقيع رواية الكاتبة رشا خلف والتي جاءت بعنوان «دنية مياس» والصادرة حديثا عن دار العلم للنشر والتوزيع.



وتستعرض خلف في روايتها، التي تعد أولى تجاربها في عالم النشر، زخم المشاعر الإنسانية المتناقضة، مثل الحزن، والفقد، والخذلان، والحب، والتقدير والاحتياج، وتحمل الرواية رسالة غير مباشرة عبر استنطاق الصمت الذي ربما يودي بصاحبه إلى حالة تشبه الموت المؤقت، أو كما تسميها الكاتبة «الميتة الصغرى» كأن يعيش الإنسان حياة تقليدية أو شبه طبيعية وهو في الحقيقة ميت مشاعريا وقد اعتاد على الصمت حتى في لحظات الدفاع عن حقوقه الطبيعية المسلوبة.



وتنتهج الكاتبة خطا دراميا متفردا عندما تخيل نطق الأموات، وتستعرض في نص متخم بفيض من المشاعر الإنسانية حياة (دنيا) انتهت قبل أن تبدأ!



وفيما يشبه (أدب الغرابة) وفي سياق نص أدبي مشوق، تصور الكاتبة أثر الصمت على الإنسان الذي يجعله يفقد جميع حواسه ويحوله إلى مجموعة أشلاء متناثرة.