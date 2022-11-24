أسامة أبوالسعود



أعرب عدد من المواطنين والمقيمين من رواد معرض الكويت الدولي في نسخته الـ 45 من الزائرين والكتاب والمثقفين عن سعادتهم بعودة أهم محضن ثقافي لنشاطه من جديد، بعد عامين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف جميع الأنشطة خلال تلك الفترة.



رواد المعرض الذين تحدثوا لـ «الأنباء» وصفوا الحدث بأنه «عرس ثقافي» على أرض الكويت وأشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة معرض الكتاب والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووزارة الإعلام في التنظيم وتقديم أنشطة وفعاليات ثقافية مميزة في نوعيتها وقيمتها وضيوفها، لافتين إلى أن الإقبال من الجماهير كبير، لاسيما أن الأسعار معقولة وفي متناول الجميع، وبالطبع سيظل الكتاب دائما خير صديق، فإلى التفاصيل:



بداية، قال الكاتب ومؤلف كتاب «هذا صوتي» يعقوب اليعقوب في تصريح لـ «الأنباء» إن إصداره هو عبارة عن مجموعة من القصائد الشعرية ألفها على مدى عامين.



وأشاد اليعقوب بجهود القائمين على المعرض والإقبال الكبير من جموع الزوار.



محتال على القانون



من جهته، أعرب الكاتب مشاري الرويشد مؤلف كتب «وقائع قانونية» و«حاكم في المحكمة» و«محتال على القانون» والأخير صدر قبل شهر، عن سعادته بتواجده في معرض الكويت الدولي بعد انقطاع عامين بسبب كورونا.



وأشار الرويشد إلى أن كتاب «محتال على القانون» هو كتاب لإرشاد الإنسان كيف يحمي نفسه قانونيا ويتجنب أي أخطاء تقع عليه، مشددا على الوعي القانوني مسؤولية المجتمع والأفراد والدولة.



وأكد أن الوعي بالقانون يجنب الإنسان الكثير من المشاكل والقضايا التي تحصل في المستقبل وكل فقرة في هذا الكتاب سيستفيد منها القارئ.



من جهتها، قالت الأديبة منال المزيد إنها تشارك حاليا في معرض الكتاب برواية «شاهه امرأة من ورق» ولها إصداران سابقان وهناك إصدار آخر قريبا.



ووصفت المزيد معرض الكتاب الدولي بأنه «عرس» ومشهد ثقافي إيجابي جميل للقراء والكتاب ولجميع الزوار، وأعربت عن سعادتها بعودة معرض إلى سابق عهده بعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا.



وأشارت إلى ان الإقبال على شراء الكتب إيجابية جدا عن السابق، مشيدة في هذا الإطار بجهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ولوزير الإعلام على الاهتمام الكبير بمعرض الكويت الدولي للكتاب.



عالم الثقافة والمعرفة



من جانبها، قالت الكاتبة والأديبة د.خيال الإبراهيم «لله الحمد عدنا مرة أخرى إلى عالم الثقافة والمعرفة في معرض الكويت الدولي للكتاب بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة.



ولفتت إلى أن الناس متعطشة إلى الثقافة والى الكتب وهو ما يشهده معرض الكويت الدولي للكتاب من إقبال كبير من جموع الزوار ومن مختلف الأعمار.



وأشارت إلى أنها تشارك في المعرض بكتاب «صوت لا يهدأ»، وفي آخر هذا العام ستكون لها رواية جديدة.



الزميلة د.رشا الضامن أعربت عن سعادتها بتواجدها في معرض الكويت الدولي للكتاب وإصدار روايتها الجديدة «بدر لم يكتمل».



وقالت الضامن: ما شاء الله الحضور هذا العام متميز جدا بسبب الانقطاع لمدة عامين، واليوم تعود دور النشر من الكويت وخارجها لعرض إبداعاتها في المعرض.



وأشادت د.الضامن بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على معرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام، متمنية التوفيق لجميع المبدعين والمشاركين في المعرض.



إقبال شبابي



أما الكاتبة نداء العبدالله فأكدت أن المشاركة في معرض الكويت هذا العام شيء مفرح وجميل بعد التوقف لعامين، موضحة ان دور النشر تستعرض كل ما لديها من مؤلفات وتقديم إبداعات شباب الكتاب والمثقفين.



وأوضحت أنها تشارك هذا العام بكتابين وهما «قرابة الأفاعي»، وكتاب «خواطر.. رسائل نور»، متمنية أن يحوزا إقبال الجماهير إن شاء الله.



ولفتت إلى الجمهور متعطش للثقافة والإبداع، ولهذا فان حضور معرض الكتاب هذا العام مفرح جدا، مؤكدة أن إقبال الشباب كبير على المعرض وخاصة المؤلفين الجدد.



حضور كبير



بدر الشايع أكد انه يحب القراءة وجاء إلى معرض الكتاب لاقتناء الكتب، مشير إلى أن هناك حضورا كبيرا من الجمهور لمتابعة آخر الإصدارات ومنها كتاب لليوتيوبر الشهير فارس عاشور وغيره من المثقفين والمبدعين.



أما يوسف الشايع فقال انه جاء لمعرض الكتاب من أجل الثقافة، مشيدا بمدى التجهيزات والاستعدادات التي يضمها معرض الكتاب الدولي في نسخته هذا العام.



وأشار إلى انه يعشق القراءة، حيث يحرص على قراءة 5 صفحات يوميا.



من جانبها، قالت الكاتبة رنا شعراوي: فرحتنا لا توصف بعودة معرض الكويت الدولي للكتاب بعد عامين من التوقف بسبب ظروف كورونا، مشيرة الى أنها تشارك في المعرض بقصة قصيرة هي الثالثة لها وتحت عنوان «منيسيا»، متمنية أن يزور الجميع معرض الكتاب حيث سيجدون كل ما يهمهم من كتب وألوان الإبداع.



من جهته، قال عبدالرحمن الغريب إن زيارته للمعرض هذا العام جاءت بعد توقف لعامين بسبب جائحة كورونا، مضيفا: جميعنا مشتاق لعودة المعارض والروح للحركة الثقافية، مؤكدا ان معرض الكتاب هذا العام يتميز بمشاركة عدد كبير من دور النشر من داخل وخارج الكويت.