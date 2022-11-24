أسعار مجلة العربي لاتزال رمزية حيث تباع بنصف دينار و«العربي الصغير» بربع دينار فقطالمجلة غير ربحية وتهدف إلى إثراء الثقافة في الكويت وخارجها وتباع أكثر في مختلف الدول العربية



أسامة أبوالسعود



أعربت رئيسة قسم التوزيع في مجلة العربي دلال المطيري عن سعادتها بعودة معرض الكويت الدولي للكتاب بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن الجميع فوجئ بحجم الإقبال الجماهيري منذ اليوم الأول لافتتاح المعرض هذا العام.



وأوضحت المطيري في لقاء خاص مع «الأنباء» أن الحضور قوي في جميع الصالات في الفترتين الصباحية والمسائية.



وأكدت أن مجلة العربي حريصة على التواجد في معرض الكويت الدولي للكتاب منذ افتتاحه، وحريصة كذلك على التواجد في جميع المحافل الثقافية، ولاشك أن معرض الكويت الدولي من أهم تلك المحافل التي تجمع القارئ بالناشر.



وأوضحت المطيري أن تجمع القارئ والناشر في موقع واحد يثري عملية نشر وتوزيع الكتب والمبيعات وأيضا عقد لقاءات مباشرة مع الكتاب والمثقفين واستعراض أعمالهم الابداعية.



وعن جناح مجلة العربي، أشارت المطيري إلى أن الجناح يحظى بحضور كبير من الجمهور للإقبال على اقتناء مجلة العربي والعربي الصغير، مضيفة أن المجلة أطلقت قبل عام موقع العربي الإلكتروني، ولها منصات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة في الوقت ذاته إلى المنافسة الشرسة بين النشر الإلكتروني والورقي حتى على الإعلام المرئي والمسموع، إلا أن مجلة العربي لاتزال صامدة ومحافظة على هويتها وتحظى بإقبال جماهيري واسع في الكويت وسائر الدول العربية ومختلف دول العالم.



وكشفت المطيري عن أن مبيعات مجلة العربي زادت عن السابق وكذلك زادت الاشتراكات في المجلة وهذا دليل ومؤشر قوي على ما تتمتع به «العربي» من محبة وجمهور واسع.



ولفتت إلى أن أسعار مجلة العربي لاتزال رمزية حيث تباع بنصف دينار والعربي الصغير بربع دينار فقط.



وأوضحت أن مجلة العربي غير ربحية فهي مجلة ثقافية تهدف الى إثراء الثقافة في الكويت وخارجها، مؤكدة أنها تباع أكثر في مختلف الدول العربية.



وأشادت المطيري في ختام تصريحاتها بجهود القائمين على معرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته الحالية التي تفوق جميع السنوات السابقة.