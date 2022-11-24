أسامة دياب



أكد السفير الكوري لدى البلاد تشونغ بيونغ ها أهمية التعاون الثقافي بين بلاده والكويت والذي يحرص على دعم وتعزيز روابطه بشكل شخصي، موضحا أن هناك إقبالا واهتماما كبيرا من الكويتيين على تعلم الثقافة الكورية، وخصوصا في مجال الدراما السينمائية والتلفزيونية والمطبخ.



وأشار بيونغ ها في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة بالتعاون مع المجلس الاستشاري للوحدة السلمية في كوريا - فرع الكويت بمناسبة يوم الكيمتشي الى أن احتفال هذا العام تميز بحضور خبيرة كورية متخصصة في صناعة الطعام الكوري والتي قدمت للمشاركين تفاصيل الوصفات السحرية وأسهل الطرق في صناعة الكمشي، كاشفا عن انطلاق مهرجان اكل الشوارع الكوري في الكويت في الاول من ديسمبر بمقر السفارة الكورية.



ولفت إلى ان بلاده تترقب المشاريع الجديدة التي ستطلقها الكويت ضمن رؤيتها 2035 خلال العام المقبل والتي ستتيح لنا المزيد من الفرص للدخول في المناقصات التي سيتم طرحها.



وعن إنجازات الشركات الكورية ضمن المشاريع التي هي قيد التنفيذ، قال: انتهينا من إنجاز مشروع الوقود النظيف في مصفاة الزور، وهو احد المشاريع الاستراتيجية الكبرى للكويت.



وعن مشاركة المغنى الكوري جانغكوك من فريق بي تي اس الكوري في افتتاح كأس العالم في قطر، قال إن هذا دليل كبير على قوة الثقافة الكورية في منطقة الخليج والمساهمة في إنجاح كاس العالم.