دارين العلي



أصدرت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز قرارا بتكليف رئيس مهندسي تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه م.هيثم العلي القيام بأعمال الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالإضافة إلى عمله.



كما كلفت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، مدير مركز نظم المعلومات بقطاع التخطيط والتنمية في «الأشغال» م.أحمد الصالح القيام بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالإضافة إلى عمله.