ذكرت مصادر محلية أفغانية أن مسؤولا بحركة طالبان، قتل برصاص رجل مسلح مجهول الهوية.



ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قولها إن مولوي عزت الله هدايت، مسؤول الزراعة والري والثروة الحيوانية، لدى حكومة طالبان في ولاية «كونار» شرق أفغانستان، قتل أمس الأول.



وتابعت المصادر أن خلافا نشب داخل حركة طالبان أدى لمقتل المسؤول.



وأكدت سلطات طالبان بالولاية مقتل المسؤول، غير أنها زعمت أنه توفي بسبب نوبة قلبية.



وذكر حاكم طالبان، بولاية «كونار» قاري نجيب الله حنيف إن «عزت الله كان عائدا إلى منزله في إجازة وتوفي بسبب مرض في القلب».



وكانت توترات بين أعضاء حركة «طالبان» قد زادت مؤخرا نتيجة لقضايا داخلية وخلافات ونزاعات.



من جهة أخرى، قتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة وأصيب آخر في إطلاق نار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول امس، حسبما أكد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران الذي قال إن مسلحا يحمل مسدسا فتح النار على المصلين داخل مسجد في كابول ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، جميعهم من أسرة واحدة.



وأضاف أن شخصا آخر أصيب في الحادث الذي وقع في منطقة خوجة رواش على الطرف الشرقي من كابول.



وقال زدران إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن «العداوة» قد تكون وراء حادث إطلاق النار الدامي، مضيفا أنه تم فتح تحقيق لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة.