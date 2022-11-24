ما الأطعمة الأكثر فائدة في مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات العمرية؟



- يومياً: الخضار مثل اللفت والسبانخ إلى جانب البقول والبرتقال والتوت، والمكسرات تعطينا الفولات، وهو فيتامين B الضروري للأطفال الذين يطورون الجهاز العصبي، ويوصي الخبراء الصحيون بتناول 400 ميكروغرام من مكمل حمض الفوليك يوميا.



- ثلاث مرات في الأسبوع: اللوز مضاد للشيخوخة حيث تؤثر أضرار أشعة الشمس على بشرتنا، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد.

وتمدنا المكسرات والبذور بفيتامين E، الذي يساعد في محاربة الأضرار «المؤكسدة» العامة في أجسامنا، بما في ذلك بشرتنا. وكما يمنحنا الأفوكادو والحبوب الكاملة والسبانخ هذا الفيتامين الحيوي المضاد للشيخوخة.



- مرة في الأسبوع: قهوة وشاي بدون الكافيين لنوم أفضل: ابدأ بإعطاء جسمك قسطا من الكافيين مرة واحدة في الأسبوع، حيث يحفز الكافيين جهازك العصبي، ويمكن أن يعطل النوم لمدة تصل إلى ثماني ساعات بعد الشرب.

ابدأ بتقليل الكافيين إلى مرة واحدة في الأسبوع لتمهيد الطريق لنمط نوم أكثر صحة.



أما في الأربعينيات من العمر: العصيدة والمعكرونة والبطاطا الحلوة، جنبا إلى جنب مع الفواكه والخضراوات، تمنحنا هذه الكربوهيدرات البطيئة الإطلاق للمساعدة في استقرار الطاقة مع بدء تغير هرمونات النساء.

كما أنها تتجنب اندفاع السكر من الكربوهيدرات السريعة التحرر، والتي تعزز تلف الكولاجين في بشرتنا.



- ثلاث مرات في الأسبوع: النباتات المعززة لهرمون الإستروجين: يمنحنا فول الصويا والبقول والحبوب الكاملة الاستروجين النباتي، والذي يقترح الخبراء أنه يمكن أن يساعد النساء في سن اليأس.



- مرة في الأسبوع: الكيمتشي لصحة العظام، وهو طعام كوري تقليدي يشبه المخلل والطرشي عند العرب، ويتضمن مخلل الملفوف، والزبادي، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، وأطعمة الألبان تعطينا نوعا من فيتامين K.

وهذا، وفقا للعلماء، أمر حيوي للعظام التي يمكن أن تصبح أضعف وأكثر عرضة للكسر مع بلوغنا الأربعينيات من العمر.



عن «ذي صن»