قال محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر إن للمدن الصحية أهمية كبرى في تحقيق رؤية الكويت الحديثة عبر تطبيق معايير المدينة الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.



جاء ذلك خلال توقيعه على استمارة تسجيل منطقة الدعية ضمن شبكة المدن الصحية بحضور رئيس مكتب المدن الصحية د.آمال حسين اليحيى ورئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية لمدينة الدعية الصحية في ديوان عام المحافظة صباح أمس.



وأكد محافظ حولي خلال اللقاء على تقديم الدعم المطلوب للمناطق الصحية ومتابعة شؤونها لتحقيق راحة المواطنين في تلك للمناطق.



ولفت الأصفر الى ضرورة تضافر كل الجهود لزيادة اعداد المناطق الصحية في محافظتي حولي والعاصمة عبر التعاون المشترك بين المؤسسات وأهالي المناطق.



وفي الختام، تقدم محافظ حولي بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة التنسيقية لمدينة الدعية الصحية على جهودهم المبذولة من أجل المحافظة على تطبيق الاشتراطات المطلوبة، متمنياً لهم التوفيق وبذل المزيد لأجل هذا الوطن الغالي.