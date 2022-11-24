كرمت دار المخطوطات التركية رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية د.عبدالله الغنيم عن مسيرته الزاخرة بالعطاء والعمل والإنجازات ومؤلفاته الثرية.



وذكرت جمعية «الراسخون في العلم الكويتية» في بيان لها أن دار المخطوطات التركية كرمت الجغرافي ووزير التربية والتعليم الأسبق والعميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة الكويت د.عبدالله الغنيم ضمن مؤتمرها الدولي الثالث بعنوان «مخطوطات القرن السابع الهجري: علوم الوحي» الذي أقيم في مدينة غرناطة في إسبانيا.



وألقى د.عبدالله الغنيم كلمة تقدم فيها بخالص الشكر والتقدير على تكريمه في هذا اللقاء العلمي مؤكدا سعادته «التي اكتملت على أرض غرناطة الإسبانية المعطرة بتراث شع منه نور العلم الذي أيقظ أوروبا من سباتها».



وأوضح انه وباعتباره «باحثا في التراث الجغرافي العربي تربطه بغرناطة صلة حب وتقدير لقطبين من أبنائها هما الرحالة المشهور أبو حامد الغرناطي وابن سعيد علي بن موسى المغربي صاحب كتاب الجغرافيا»، فيما اختتم كلمته بتحية خاصة لغرناطة وبلاد الأندلس كافة وجميع الحضور في المؤتمر.



من جانبه أعرب رئيس دار المخطوطات التركية مدير المؤتمر د.محمود المصري في كلمته عن سعادة دار المخطوطات بتكريم الدكتور الغنيم الشخصية العلمية الرفيعة خلال مؤتمرها الدولي الثالث حول مخطوطات القرن السابع الهجري.



وأشاد المصري بمسيرة د.الغنيم الحافلة بالعطاء وغوصه في أعماق المصادر العربية القديمة قائلا إنه «وقف عمره للجغرافيا وخرائطها والأرض وطبقاتها والبلدان وخططها فقوبل العطاء بالعطاء كما شغل مقعد الوزارة مرتين وكان فيه من الزاهدين ولم يشغله في هذه الدنيا شيء سوى العلم فقد نشأ مع العلم واشتعل رأسه شيبا ومازال العلم رفيقه».



وأعرب المصري عن شكره لجمعية «الراسخون في العلم» الخيرية الكويتية على اهتمامها ورعايتها للعلم والعلماء.