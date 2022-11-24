بشرى شعبان



أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد المهدي أن الأمانة بصدد إعداد التقرير الطوعي الثاني للكويت عن التنمية المستدامة ليتم تقديمه في المنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر عقده خلال 2023 في نيويورك.



جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة للتخطيط بالتعاون مع الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، موضحا أن التقرير مهم لأنه يعتبر «تقرير منتصف الطريق» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي أطلقته الأمم المتحدة عام 2015 مع التركيز على 4 أهداف.



ولفت إلى أنه تقرر إطلاق أسبوع للتنمية المستدامة ليتم التواصل والحوار مع شركاء التنمية عبارة عن يومين في القطاع الحكومي واليوم الثالث للقطاع الأكاديمي سواء الحكومي او الخاص إضافة إلى ورشة الجمعية الثقافية النسائية بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني واليوم ستكون ورشتنا في غرفة وتجارة الكويت.



وأضافت أن المراجعات المتعمقة لعام 2023 ستركز على خمسة أهداف للتنمية المستدامة والغايات المترتبة عليها على النحو التالي الهدف «6» المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف «7» طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، الهدف «9» الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف «11» مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف «17» عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.



من جهتها أكدت فاطمة العوضي من الإدارة المركزية للإحصاء أن التنمية المستدامة هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة وتلبية حاجيات الأفراد، كما أنها عملية تطوير للمدن والمجتمعات والأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.



وأشارت إلى أن محددات عمل الإدارة المركزية للإحصاء لرصد أهداف التنمية المستدامة هي اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 واللجنة الدائمة لمؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة في دول مجلس التعاون بالمركز الإحصائي الخليجي.